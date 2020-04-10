Число безработных в США возрастет по прогнозам специалистов Bloomberg

Эпидемия, вызванная коронавирусом, окажет отрицательное влияние на экономику Соединенных Штатов. Эксперты Bloomberg прогнозируют повышение уровня безработицы до 12,6%.

Прогноз, составленный по результатам опроса 69 экономистов, опубликовало агентство Bloomberg. Экономические последствия эпидемии вызовут во втором квартале текущего года увеличение числа безработных, что станет самым высоким показателем с 1940-х годов, сообщает ТАСС.

Восстановление занятости американского населения будет медленным. Ситуация не нормализуется даже к 2022 году. По мнению специалистов Bloomberg, ВВП США в ближайшие три месяца упадет на 25% в годовом выражении. Во второй половине текущего года экономика Соединенных Штатов покажет небольшой рост. В итоге ВВП США в текущем году снизится на 3,3%.

Специалисты издания Bloomberg уверены в приближении сильнейшего экономического кризиса в Европе из-за коронавируса.