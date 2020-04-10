СК РФ возбудил уголовное дело из-за бунта в исправительной колонии в Иркутской области

Бунт в исправительной колонии стал причиной возбуждения уголовного дела следственным управлением СК РФ по Иркутской области.

Следствие установило, что 9 апреля во время отбоя один из заключенных ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области не стал следовать требованиям сотрудников колонии, а также применял нецензурную лексику в их адрес. В это время другие осужденные нанесли себе телесные повреждения. Они также совершили противоправные действия в отношении сотрудника колонии.

На месте инцидента работают следователи СК РФ. Происходит допрос заключенных и руководства исправительной колонии. Обстоятельства произошедшего уточняются. Расследование будет продолжено, говорится на официальном сайте СК РФ по Иркутской области.