Мексика подтвердила готовность сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки

Мексиканские власти согласны снизить добычу нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+, рассказал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Новые переговоры в рамках сделки ОПЕК+ предполагали трехэтапное сокращение добываемой нефти, с чем Мексика была не согласна. Первоначально объемы сокращения нефтедобычи в стране составляли 350 тысяч баррелей в сутки.

Власти Мексики удалось переубедить и теперь сокращение добычи черного золота с ее стороны достигнет 100 тысяч баррелей. Данный шаг был согласован с главой Америки. Дональд Трамп также дал обещание уменьшить нефтедобычу на 250 тысяч баррелей в сутки, чтобы поддержать Мексику, сообщил Обрадор.

Распад соглашения ОПЕК+ стал причиной обвала цен на нефть в марте 2020 года. Новые взаимодействия мировых лидеров по экспорту природного ресурса должны стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке, полагают специалисты.