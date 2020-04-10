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18:17   10 Апреля 2020
Общество

Рогозин заявил о возможной отмене некоторых космических запусков из-за коронавируса

Рогозин заявил о возможной отмене некоторых космических запусков из-за коронавируса

Девять запланированных запусков могут быть отменены из-за ситуации с COVID-19, заявил руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Всего в текущем году запланировано 33 пуска. Девять из них оказались под угрозой срыва. Первая причина возможной отмены, по словам Рогозина, связана с распространяем коронавирусной инфекции в мире, а вторая — с банкротством корпорации OneWeb. Космические аппараты просто не смогут поступать на территорию РФ из-за введенных ограничений.

Однако на данный момент российская компания продолжает работать, в то время как другие агентства по всему миру закрылись на карантин. Пять пусков из всех запланированных на этот год уже состоялись, заявил глава корпорации. 

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Автор: Ирина Большунова
#рогозин #роскосмос #запуски

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