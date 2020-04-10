Памфилова рассказала, что члены ЦИК перечислят часть своих зарплат на помощь гражданам

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Внучка маршала Конева рассказала, что чехи давно планировали снести памятник ее деду

Внучка маршала Конева рассказала, что чехи давно планировали снести памятник ее деду

 Главе "Альянса врачей" может грозить уголовное наказание за нарушения самоизоляции

Главе "Альянса врачей" может грозить уголовное наказание за нарушения самоизоляции
Боевики уничтожают древние города византийского периода в сирийском Идлибе

Боевики уничтожают древние города византийского периода в сирийском Идлибе

 Мексика подтвердила готовность сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки

Мексика подтвердила готовность сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки
Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

 Путин и Трамп второй раз за сутки провели телефонные переговоры

Путин и Трамп второй раз за сутки провели телефонные переговоры
Внучка маршала Конева рассказала, что чехи давно планировали снести памятник ее деду

Внучка маршала Конева рассказала, что чехи давно планировали снести памятник ее деду

 Главе "Альянса врачей" может грозить уголовное наказание за нарушения самоизоляции

Главе "Альянса врачей" может грозить уголовное наказание за нарушения самоизоляции
Боевики уничтожают древние города византийского периода в сирийском Идлибе

Боевики уничтожают древние города византийского периода в сирийском Идлибе

 Мексика подтвердила готовность сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки

Мексика подтвердила готовность сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки
Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

 Путин и Трамп второй раз за сутки провели телефонные переговоры

Путин и Трамп второй раз за сутки провели телефонные переговоры
18:08   10 Апреля 2020
Политика

Памфилова рассказала, что члены ЦИК перечислят часть своих зарплат на помощь гражданам

Памфилова рассказала, что члены ЦИК перечислят часть своих зарплат на помощь гражданам

Члены Центризбиркома намерены перечислить часть средств из своей месячной зарплаты в помощь гражданам РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Члены ЦИК приняли соответствующее решение в ходе совещания. Часть заработной платы в размере от 20 до 100 процентов будет перечислена "на решение одной из острых проблем, связанных с коронавирусом". Слова Памфиловой передает ТАСС.

Глава ЦИК подчеркнула, что адресат перечисления средств будет определен 15 апреля. Памфилова выразила надежду, что этот скромный вклад поможет остронуждающимся людям, потерявшим работу из-за ситуации с коронавирусом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#цик #памфилова #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...