Памфилова рассказала, что члены ЦИК перечислят часть своих зарплат на помощь гражданам

Члены Центризбиркома намерены перечислить часть средств из своей месячной зарплаты в помощь гражданам РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Члены ЦИК приняли соответствующее решение в ходе совещания. Часть заработной платы в размере от 20 до 100 процентов будет перечислена "на решение одной из острых проблем, связанных с коронавирусом". Слова Памфиловой передает ТАСС.

Глава ЦИК подчеркнула, что адресат перечисления средств будет определен 15 апреля. Памфилова выразила надежду, что этот скромный вклад поможет остронуждающимся людям, потерявшим работу из-за ситуации с коронавирусом.