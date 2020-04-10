Более 30 стран мира обратились к России с просьбой предоставить аппараты ИВЛ

Более трех десятков государств мира обратились к России с просьбой поставить аппараты искусственной вентиляции легких для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.

Москва может использовать сложившуюся ситуацию для выхода на международные рынки. Как отметил Бочаров, у Москвы для этого есть все необходимые мощности, не только в производстве аппаратов ИВЛ, но и в производстве других сложных медицинских приборов. Об этом пишет РИА Новости.

Бочаров заявил, что сейчас предприятия наращивают выпуск медицинской техники. В апреле производство будет увеличено в восемь раз, в мае — в 25 раз, а в июне — в 30 раз.

Сейчас планируется сформировать консорциум разработчиков и производителей, который создаст линейку отечественного оборудования по критическим направлениям.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,4 миллиона человек. Почти 86 тысяч человек погибли.