Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп снова провели телефонные переговоры. Темой обсуждения стала нефть.

Как уточнили в Кремле, главы государств обменялись мнениями о ситуации с нефтью, а также о договоренности по сокращению объемов добычи черного золота, которая прорабатывается в рамках ОПЕК+.

Кроме того, Путин и Трамп поговорили на тему борьбы с коронавирусом. Среди обсуждаемых вопросов было и сотрудничество Москвы и Вашингтона в космосе.