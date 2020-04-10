Путин и Трамп второй раз за сутки провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп снова провели телефонные переговоры. Темой обсуждения стала нефть.
Как уточнили в Кремле, главы государств обменялись мнениями о ситуации с нефтью, а также о договоренности по сокращению объемов добычи черного золота, которая прорабатывается в рамках ОПЕК+.
Кроме того, Путин и Трамп поговорили на тему борьбы с коронавирусом. Среди обсуждаемых вопросов было и сотрудничество Москвы и Вашингтона в космосе.