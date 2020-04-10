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 Путин и Трамп второй раз за сутки провели телефонные переговоры

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 Путин и Трамп второй раз за сутки провели телефонные переговоры

Путин и Трамп второй раз за сутки провели телефонные переговоры
17:54   10 Апреля 2020
Весь мир

Путин и Трамп второй раз за сутки провели телефонные переговоры

Путин и Трамп второй раз за сутки провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп снова провели телефонные переговоры. Темой обсуждения стала нефть.

Как уточнили в Кремле, главы государств обменялись мнениями о ситуации с нефтью, а также о договоренности по сокращению объемов добычи черного золота, которая прорабатывается в рамках ОПЕК+.

Кроме того, Путин и Трамп поговорили на тему борьбы с коронавирусом. Среди обсуждаемых вопросов было и сотрудничество Москвы и Вашингтона в космосе.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #нефть #трамп

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