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17:49   10 Апреля 2020
Россия

Ограничения на свободу передвижения из-за пандемии признали законными в ЕСПЧ

Ограничения на свободу передвижения из-за пандемии признали законными в ЕСПЧ

Председатель ЕСПЧ признал законными ограничения на свободу передвижения из-за пандемии. Линос-Александр Сицилианос высказался на эту тему на Петербургском международном юридическом форуме, который проходит в этом году в онлайн-формате.

«Государства ввели ограничения на свободу передвижения. Учитывая масштабность этого кризиса, такие ограничения имеют законные цели. Однако эти ограничения должны носить временный характер, они должны быть отменены после того, как закончится кризис», — отметил Сицилианос.

По мнению спикера, те меры, которые принимаются во многих странах для борьбы с коронавирусом, соизмеримы с текущей ситуацией.

Напомним, что Петербургский международный юридический форум проходит в десятый раз, однако отметить юбилей организаторы решили в 2021 году. Поэтому мероприятие носит название «ПМЮФ 9½: законы коронавируса».

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Автор: Алиса Денисова
#еспч #пмюф #пандемия #коронавирус

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