Марков: "Весна" пытается сорвать карантин, пытаясь оспорить запрет массовых акций

Представители так называемой "несистемной оппозиции" не могут оставить попыток напомнить о себе и вывести и без того немногочисленных сторонников на улицы в разгар пандемии коронавируса.

Члены движения "Весна" намерены через суд оспорить запрет правительства Северной столицы на проведение публичных акций. На деле это очередная попытка сорвать карантин, за что их необходимо жестко наказывать, уверен генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

Марков в ходе беседы с корреспондентом издания "ПолитЭксперт" заявил, что "Весна" — не что иное, как прозападное политическое движение, главная цель которого — вывести молодежь на улицы. Подобные организации создаются лишь для содействия государственному перевороту.

Марков указал, что подобные вызовы обществу и порядку необходимо пресекать более жестко, поскольку в условиях пандемии коронавируса они могут нести опасность жизни и здоровью россиян.

Федеральный координатор движения Богдан Литвин был задержан правоохранителями за попытку организовать массовую акцию, несмотря на запрет правительства Петербурга. Его доставили в 28 отдел УМВД России.