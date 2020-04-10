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Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

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18:33   10 Апреля 2020
Весь мир

Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

На глобальном нефтяном рынке, где сейчас фактически создается новый нефтяной картель, происходят тектонические сдвиги и президент РФ Владимир Путин прямо сейчас совершает там революцию.

Такое мнение в пятницу, 10 апреля, на своей странице в социальной сети Facebook высказал член Общественной палаты РФ, директор Института политических исследований Сергей Марков

«Вы все еще читаете про поражение Путина и Сечина? Бедные жертвы пропаганды…. На самом деле Путин прямо сейчас делает революцию на мировом нефтяном рынке. ОПЕК-плюс закончился так, как и предлагала Россия еще месяц назад. Сокращение добычи нефти будет не только РФ и КСА (Королевство Саудовская Аравия), но и США», — пишет Марков.

Именно этого, по словам Маркова, Россия и требовала от Саудовской Аравии, а та боялась потребовать от Штатов, от которых полностью зависит. Теперь же все договорились о совместном снижении уровня нефтедобычи, к которому присоединятся и Канада и другие страны-экспортеры нефти, что приведет к повышению эталонной цены за баррель нефти до приемлемых 45 долларов.

Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

Однако, как добавил политолог, окончательно соглашение еще не подписано, так как остаются проблемы, которые нужно решать.

«1-я проблема. США хотят, чтобы за сокращение им зачли тот упадок добычи, который возник из-за коллапса добычи сланцевой нефти. Пока Россия не согласна. Но думаю, это им зачтут. При условии, что США будут соблюдать этот упавший уровень. Выгода в том, что упадок добычи в США огромный, 2 миллиона баррелей, это больше чем планируемое сокращение РФ и КСА», — пишет Марков.

Второй проблемой, по его словам, неожиданно стала Мексика, которая не согласна сокращать нефтедобычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а согласна только на 100 тысяч баррелей.  Такая позиция Мексики объясняется тем, что президент этой страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор — социалист и не в ладах с президентом США Дональдом Трампом. Также Мексика не дружит с монархиями Залива, зато у нее через Кубу и Венесуэлу хорошие отношения с Россией.

«Что это за интрига, пока не очень понятно. Возможно, Путин и Сечин хотят еще подергать МБС (Мухаммеда Бен Салмана - наследного принца КСА) и Трампа за усы руками Обрадора? Попугать их срывом сделки и добиться еще уступки?», — предполагает Марков.

Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

По мнению политолога, есть шанс, хоть и не на 100%, что в ближайшие дни стороны окончательно договорятся. Таким образом происходит невиданная вещь – США, которые на протяжении десятилетий боролись с ОПЕК, теперь могут присоединиться к Организации стран-экспортеров нефти.

«Понятно, что все сокращения добычи не от хорошей жизни. Но в целом все пока вернулось на трек, который задал Путин, — подчеркивает Сергей Марков. — Поэтому просто жалко читать многочисленные ультралживые статьи, которые громко кричат о поражении Путина после нефтяной войны с саудитами. Глупость это. Несчастные жертвы пропаганды. В реальности все наоборот».

Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

Президент РФ, по словам политолога, руками саудитов практически заставил Штаты присоединиться к нефтяному картелю, чего еще совсем недавно никто не мог себе и представить.

«И сделал это Путин. На наших глазах Путин, в сотрудничестве с Трампом и Мухаммедом Бен Салманом делают революцию на нефтяном рынке и создают нефтяной картель, который еще не знала история», — заключил эксперт.

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Автор: Александр Люблинский
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