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17:24   10 Апреля 2020
Экономика

Набиуллина сообщила об отрицательной динамике ВВП в 2020 году

Набиуллина сообщила об отрицательной динамике ВВП в 2020 году

ВВП России в этом году будет находиться в отрицательной зоне, заявила глава Банка РФ Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что информацию нельзя считать прогнозом. Однако, по оценке Банка России, динамика ВВП будет отрицательной. Предварительная информация основывается на показателях прошлого года. Специалисты уверены, что в 2020 году темпы экономического роста будут отрицательными.

Глава ЦБ также отметила, что финансовый сектор в России в настоящее время сохраняет устойчивость. Ситуация немного улучшилась, а волатильность курса и рынка акций продолжает тенденцию снижения. Регулятор в ближайшее время намерен провести глубокий анализ ситуации, учитывая ее динамичное развитие, и, возможно, пересмотреть свой макроэкономический прогноз.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #набиуллина #ввп

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