Бредихин считает, что Турция пользуется ситуацией с пандемией для захвата Идлиба

Турция продолжает расширять военное присутствие в Идлибе. На 57 наблюдательных пунктах в северной части Турции размещены 29 тысяч турецких военных. Пользуясь ситуацией с распространением коронавируса, Анкара оккупирует территории САР.

Общее число военных позиций турков в Идлибе достигло 57, сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, базирующемся в Лондоне.

12 наблюдательных пунктов Турция возвела на сирийской территории в 2017 году. Сейчас число турецких военных баз в САР увеличилось почти в три раза. Наблюдательные пункты используют в качестве убежищ джихадисты, в том числе из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".

За последние два месяца Турция перебросила в Идлиб еще 5745 турецких военных. Таким образом, в сирийской провинции сейчас находятся 20 тысяч солдат. Турция ввезла в Сирию более пяти тысяч бронетранспортеров, танков и гаубиц. Анкара не выполняет взятые на себя обязательства по соглашениям, заключенным с Россией. Пока весь мир борется с пандемией коронавируса, Турция, пользуясь отвлеченностью общественности, укрепляет свои позиции в САР.

Как отметил политолог, глава Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с журналистами Федерального агентства новостей, Анкара пытается оккупировать сирийский Идлиб. Турция наращивает военный контингент и пытается распространить свое влияние на всю территорию провинции.