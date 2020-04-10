Писатель Прашкевич рассказал о "цивилизации Джобса" и людях XXI века

Развитие истории человечества происходило и происходит под влиянием гениев, считает писатель Геннадий Прашкевич. В интервью "Литературной газете" он рассказал о людях, меняющих настоящие и формирующих будущее.

Недавно вышли издания написанных Геннадием Прашкевичем в соавторстве с Сергеем Соловьевым три книги – это второе и третье издание биографии Джона Толкина "Дон с Бычьего брода", два издания биографии Стивена Джобса "Нарцисс из Кремниевой долины" и биография Беннито Муссолини "Цезарь фашистского Рима".

Говоря о людях современности, писатель отметил, что они все разные. Одни открывают незыблемые мировые законы, другие – указывают новые пути организации труда, утверждают новую эстетику. Что касается Джобса, то его беда была в его нарциссизме. Окружающие для него не имели особого значения, главное для него – это он сам. По словам Прашкевича, вполне возможно, что главный след, который оставил Джобс в мире, - это грандиозный миф о себе, который он сам и создал, пишет "Литературная газета".