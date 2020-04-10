Муратов публикует фейки для оправдания Серебренникова, подозреваемого в хищении

Редакцию "Новой газеты" заподозрили в публикации фейков о деле российского режиссера Кирилла Серебренникова, которого подозревают в хищении государственных денег в рамках дела "Седьмой студии".

Telegram-канал "Как-то вот так" опубликовал аудиозапись диалога, где человек с голосом, похожим на голос главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова, говорит своей собеседнице о вариантах помочь подозреваемым по делу "Седьмой студии". Предполагается, что собеседницей была обозреватель издания Марина Токарева.

Женщина просит собеседника подумать, как помочь "Седьмой студии", так как в заключении экспертизы установлена растрата и хищение 128 миллионов рублей. Собеседник рассказывает "Токаревой", что в "Новой газете" уже был отработан случай Егора Жукова, после экспертизы которой суду якобы "некуда было деваться".

Как предполагает Федеральное агентство новостей (ФАН), в "Новой газете" уже выстроили план поддержки и оправдания "Седьмой студии" и самого Серебренникова заранее, приготовившись привлечь "экспертов". Недавно издание выпустило очередную порцию фейков, пишет ФАН.