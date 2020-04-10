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16:31   10 Апреля 2020
Россия

Попова раскрыла результаты теста на иммунитет к COVID-19 у россиян

Попова раскрыла результаты теста на иммунитет к COVID-19 у россиян

Тестовая проверка на иммунитет к коронавирусной инфекции в России показала, что таковым обладают только три процента россиян. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова.

Тест-систему для определения иммунитета к COVID-19 зарегистрировали 10 апреля. В первую очередь тесты проведут врачам, которые каждый день рискуют заразиться при непосредственном контакте с пациентами.

Тест-система позволит определять наличие антител к коронавирусной инфекции. 

Попова отметила, что на сегодняшний день не выявлено ни одного случая повторного заражения пациентов, перенесших COVID-19.

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Автор: Илья Романович
#попова #коронавирус

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