Вассерман рассказал о новом плане США против России и Китая

Российский журналист и политический консультант Анатолий Вассерман считает, что США намерены сделать Китай и Россию «осью зла» на время предстоящей второй великой депрессии, и именно с этим и связаны вбросы об искусственном создании вируса COVID-19.

Таким образом Вассерман прокомментировал появившиеся в СМИ заявления о том, что Америка готовит иск на триллионы долларов к Китаю, обвиняя его в сокрытии от всего мира информации о свойствах и размере эпидемии коронавируса, из-за чего другие страны не успели принять заблаговременные меры по защите от пандемии. Мнение журналиста на своем сайте разместил телеканал «РЕН ТВ»

В качестве доказательств того, что китайские власти действительно скрывали информацию о коронавирусе от остального мира, как отмечает Вассерман, приводится общеизвестное «хайли лайкли», в дословном переводе «в высшей степени похоже».

«По смыслу — "не имеем доказательств, но ведь они не нужны, когда МЫ что-то утверждаем". Скрипалей помните? А вот на Китай где сядешь, там и слезешь. Поэтому готовят запасного обвиняемого. Понятно — Российскую Федерацию», — пишет он.

Как отмечает журналист, в западной прессе появляются материалы об искусственном происхождении коронавируса. В них утверждается, что достаточные для его создания навыки были только у России и Китая, а вовсе не у «Соединенных Государств Америки», которые на протяжении десятилетий занимали в данной отрасли ведущие позиции.

«Открытым текстом напоминаю: только вокруг нас — в республиках былой России — за последние четверть века созданы десятки военных биологических лабораторий СГА. Нас уверяли, что они для блага граждан и придут на помощь при эпидемии, — подчеркивает Вассерман. — И? Пришли на помощь? А тогда для чего построены? Подумайте!».

При этом он обратил внимание, что обвинения в адрес России и Китая раздаются уже сейчас, когда коронавирус еще толком не изучен и о нем каждый день появляется новая информация. Зачем же тогда поднимают эту шумиху, задается журналист вопросом.

«Все просто. Мировой кризис развернулся уже в полный рост. По прогнозам экономистов, снесет чуть ли не половину мирового хозяйства. Выживает сильнейший! Европе вновь предоставят план Маршалла — обмен самостоятельности на доллар. Свои долги миру Соединенные Государства Америки реструктуризируют через прощение своих займов. И вот оно — перерождение империи!», — отвечает он.

Однако на пути у этого плана США стоят несколько стран, сильнейшими из которых являются Россия и Китай, именно их и попытаются снести.

«Мы на время Второй Великой депрессии должны стать "осью зла" для большинства мира. Отсюда безумные вбросы про нашу с китайцами причастность к созданию заразы. На кону само выживание американской империи. Против тех, кто может ему помешать, будут применять все возможное», — заключает политический консультант.

Об этом Анатолий Вассерман призывает своих читателей вспоминать каждый раз, когда в СМИ будут появляться очередные безумные обвинения в адрес РФ и Китая.