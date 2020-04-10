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16:19   10 Апреля 2020
Общество

Москва надеется увидеть вновь установленный памятник Коневу в Чехии

Москва надеется увидеть вновь установленный памятник Коневу в Чехии

Информация о снесенном памятнике Коневу в Праге расстроила Москву. РФ надеется, что монумент вновь появится на чешской земле или в России, сообщили в Кремле.

Возбуждено уголовное дело в связи со сносом памятника советскому маршалу Коневу в Праге. Об этом ранее сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Памятник был открыт 9 мая 1980 года в торжественной обстановке на площади Интербригады в Праге. Он являлся памятью о спасении города от полного разрушения немецко-фашистскими захватчиками при его освобождении от оккупационных войск в мае 1945 года.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #памятник #чехия

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