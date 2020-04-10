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16:16   10 Апреля 2020
Россия

Кремль считает, что от сделки ОПЕК+ выиграют все

Кремль считает, что от сделки ОПЕК+ выиграют все

Договоренность по сокращению добычи нефти между Россией и странами ОПЕК достигнута. В Кремле считают это выгодным для все участников рынка.

Отказ России от снижения добычи нефти в марте, по заверению президента РФ, не был ошибкой. Нынешняя договоренность показывает приверженность России к кооперации с целью стабилизации рынка. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что сделка ОПЕК+ принесет выгоду всем участникам рынка и мировой экономике в целом.

В марте министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что при тогдашней цене на нефть ресурсов России хватит на шесть лет, чтобы без проблем выполнять свои обязательства, если даже не искать другие источники доходов. Об этом писал информационно-аналитический журнал "Слово и дело".

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Автор: Василий Пименов
#песков #нефть

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