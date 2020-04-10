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16:02   10 Апреля 2020
Общество

Московские отели бесплатно предоставили номера врачам из ближайших больниц

Московские отели бесплатно предоставили номера врачам из ближайших больниц

Проживая в гостиничных номерах, работающие с COVID-19 медики смогут оградить своих близких от возможного заражения коронавирусной инфекцией, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Российские врачи выполняют большую работу по борьбе с COVID-19, и власти намерены проложить максимум усилий, чтобы сделать их труд комфортным и безопасным, пояснил Немерюк. Отели, в которых будут проживать медработники, на регулярнойф основе делают дезинфекцию и соблюдают меры предосторожности по нераспространению COVID-19. Все гостиницы, о которых идет речь получат гранты за помощь от государства.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Новым типом пневмонии в Роcсии заболели 11 тысяч человек. Актуальную информацию о течении коронавирусной инфекции в РФ можно получить на специальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.

 

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #отели #коронавирус

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