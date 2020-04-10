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16:36   10 Апреля 2020
Россия

Матвиенко призвала уточнить правовой статус дистанционного обучения

Матвиенко призвала уточнить правовой статус дистанционного обучения

Пандемия COVID-19 стала импульсом для формирования новой системы обучения, совместив традиционные и цифровые технологии. Будущее именно за такой системой, уверена глава Совфеда Валентина Матвиенко.

Изменение сферы образования давно стало темой для обсуждений, однако о ней «больше говорили, чем делали». Коронавирус же буквально в один момент заставил всю страну перейти на новый формат обучения.

«Естественно, отечественная образовательная школа, да и вузы, оказались в значительной мере не готовы к этому», — отметила Матвиенко.

Матвиенко призвала уточнить правовой статус дистанционного обучения

Непоротые родители возмущены переменами, и это справедливо, ведь обучение не должно сводится к рассылке заданий и сбору ответов. К тому же, не все методики преподавания соответствуют новым условиям, констатировала сенатор. Важно понимать, что дистанционное обучение будет практиковаться все чаще, не только в ситуациях сродни нынешней. Однако это не значит, что надо отменять традиционный формат школы, когда учитель и ученик общаются «в живую». Непосредственное общение социализирует ребенка, учит быть в обществе.

«Пандемия коронавируса дала импульс движению к формированию системы школьного и вузовского образования, органично сочетающего как традиционные, так и дистанционные, цифровые технологии обучения. А она требует более точного правового, законодательного оформления уже в ближайшее время», — заключила Валентина Ивановна в блоге на сайте Совета Федерации.

Матвиенко призвала уточнить правовой статус дистанционного обучения

По данным на 10 апреля, в России зарегистрировали менее 12 тысяч случаев заболевания коронавирусом. При этом специалисты провели свыше миллиона тестов. Жертвами пандемии стали 94 человека, в то время как почти 800 людей вылечились от COVID-19.

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Автор: Анна Манц
#дети #матвиенко #коронавирус #дистанционное обучение

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