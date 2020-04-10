Замглавы Минюста РФ сравнил пандемию коронавируса с триатлоном

Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека и заместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин сравнил пандемию коронавируса с триатлоном. Чиновник выступил в рамках Петербургского международного юридического форума, который в этом году проходит в онлайн-формате.

«Мое личное впечатление, что сегодняшняя ситуация похожа на триатлон. Такой сейчас популярный вид спорта, где сначала все вместе бегут, потом все вместе едут наперегонки на велосипеде, а потом еще и гребут. Сейчас мы все вместе гребем. Но когда мы достигнем берега, это не закончится, нам надо будет гнать на велосипеде — восстанавливать экономики, которые могут пострадать из-за этой ситуации. Но когда мы приедем к финишу на наших велосипедах и закончится восстановление экономического роста, начнется самый последний, самый сложный этап — бег. Это восстановление общественного спокойствия, нормального образа жизни, преодоление страха, который сопутствует карантину. Восстановление и защита прав и свобод человека. И как в триатлоне настоящем — это уже не соревнование с кем-то, не соревнования между странами, а соревнование с самим собой», — сказал он.

Петербургский международный юридический форум — ежегодное мероприятие, которое проходит в начале мае в Северной столице. В этом году должен был состояться юбилейный, X форум. Но из-за пандемии его перенесли на 2021 год. Вместо этого с 10 по 12 апреля пройдет ПМЮФ 9½: законы коронавируса. Крупнейшие политики, видные юристы и ученые обсудят правовые аспекты общественной жизни в условиях пандемии COVID-19.