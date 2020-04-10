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16:35   10 Апреля 2020
Россия

Матвиенко предложила изменить Трудовой кодекс

Матвиенко предложила изменить Трудовой кодекс

Пандемия коронавируса требует пересмотреть некоторые положения Трудового кодекса, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Например, действующее законодательство не позволяет сотруднику сочетать работу в офисе и дистанционную. 

«Эффективность сотрудника должна определяться не количеством часов, проведенных на работе (а с учетом времени, которое тратится на сборы и дорогу, это не восемь часов в сутки), а эффективностью его деятельности. Соответственно потребуется пересматривать различные положения, касающиеся отношений работодателя и работника. В том числе порядок специальной оценки рабочих мест, учета рабочего времени, оформления больничных», — приводит слова Валентины Матвиенко пресс-служба Совфеда.

Матвиенко уверена, что некоторые моменты из «карантинного» уклада перекочуют в жизнь после пандемии, потому что они оказались более удобными. Председатель верхней палаты парламента сообщила, что будет создана рабочая группа, которая оценит существующие законы и подготовит предложения по их улучшению с учетом форс-мажорных обстоятельств.

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Автор: Мария Владимирова

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