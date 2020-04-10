Матвиенко предложила изменить Трудовой кодекс

Пандемия коронавируса требует пересмотреть некоторые положения Трудового кодекса, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Например, действующее законодательство не позволяет сотруднику сочетать работу в офисе и дистанционную.

«Эффективность сотрудника должна определяться не количеством часов, проведенных на работе (а с учетом времени, которое тратится на сборы и дорогу, это не восемь часов в сутки), а эффективностью его деятельности. Соответственно потребуется пересматривать различные положения, касающиеся отношений работодателя и работника. В том числе порядок специальной оценки рабочих мест, учета рабочего времени, оформления больничных», — приводит слова Валентины Матвиенко пресс-служба Совфеда.

Матвиенко уверена, что некоторые моменты из «карантинного» уклада перекочуют в жизнь после пандемии, потому что они оказались более удобными. Председатель верхней палаты парламента сообщила, что будет создана рабочая группа, которая оценит существующие законы и подготовит предложения по их улучшению с учетом форс-мажорных обстоятельств.