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15:23   10 Апреля 2020
Общество

Мишустин пообещал поддержку правительства всем взявшим ипотеку россиянам

Мишустин пообещал поддержку правительства всем взявшим ипотеку россиянам

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин пообещал поддержку правительства всем россиянам, взявшим ипотеку.

По словам Мишустина, для Москвы лимит по ипотечным каникулам составит 4,5 миллиона рублей. Также глава правительства проинформировал, что утверждено повышение размера кредитов, по которым предоставят "кредитные каникулы". Об этом стало известно в пятницу, 10 апреля.

Отметим, что в Санкт-Петербурге и регионах, которые входят в ДФО, лимит составит 3 млн рублей, поскольку квартиры там дешевле, чем в столице. Для остальных субъектов России сумма поддержки составит 2 млн рублей, подчеркнул Мишустин.

Партия "Единая Россия" ранее выступила с такой инициативой.

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Автор: Яна Либерман
#ипотека #правительство рф #мишустин

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