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15:02   10 Апреля 2020
Общество

Первый тест на коронавирус оказался положительным у 170 человек в больнице Уфы

Первый тест на коронавирус оказался положительным у 170 человек в больнице Уфы

Тест на COVID-19 выявил инфекцию у 170 людей, находящихся в уфинской больнице. Медучреждение закрыли на карантин 6 апреля из-за подозрения на коронавирус.

Об этом рассказал глава башкирского Минздрава Максим Забелин. По его словам, в РКБ имени Куватова находятся свыше тысячи людей - около 600 пациентов и полтысячи медиков.

"Диагностику первичную провели там, у большинства пациентов и врачей результаты на коронавирус отрицательные, 170 из них подлежат повторной проверке для подтверждения или опровержения результатов", - указал министр.

В России на сегодня зафиксировано 11 тыс. 917 случаев заражения инфекцией. Власти Китая впервые сообщили о вспышке вируса в конце декабря 2019 года. Актуальная информация опубликована на сайте стопкоронавирус.рф. Ежедневно все данные о заболевших и выздоровевших обновляются.

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Автор: Руслан Неглинный
#башкирия #заражение #коронавирус

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