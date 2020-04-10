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14:58   10 Апреля 2020
Россия

Путин подчеркнул важность восстановления работы космической отрасли в полном объеме

Путин подчеркнул важность восстановления работы космической отрасли в полном объеме

Необходимость максимально восстановить работу космической отрасли, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

"Интенсивность работы в связи с понятными обстоятельствами, в связи с пандемией, снизилась", — обозначил президент.

Он обратил внимание на важность соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований в период распространения коронавируса, сообщает РИА Новости. На сегодняшний день в России зарегистрировано более 11 900 случаев заражения COVID-19. 

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #рф #коронавирус

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