Путин подчеркнул важность восстановления работы космической отрасли в полном объеме

Необходимость максимально восстановить работу космической отрасли, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

"Интенсивность работы в связи с понятными обстоятельствами, в связи с пандемией, снизилась", — обозначил президент.

Он обратил внимание на важность соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований в период распространения коронавируса, сообщает РИА Новости. На сегодняшний день в России зарегистрировано более 11 900 случаев заражения COVID-19.