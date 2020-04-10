Мексика подала странам ОПЕК плохой пример

9 апреля в режиме видеоконференции состоялись переговоры альянса нефтедобывающих государств ОПЕК+. В заявлении по итогам встречи сообщается, что страны не смогли договориться об ограничении добычи нефти из-за позиции Мексики – страна не согласилась с предложенными квотами.

Резкое падение цен на нефть в мире потребовало оперативных мер. Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке и не допустить еще большего обесценивания «черного золота», участники ОПЕК пытались договориться об ограничении добычи ресурса.

По итогам встречи нефтедобывающие страны приняли декларацию о сотрудничестве. В документе прописано трехэтапное сокращение добычи нефти. В мае-июне 2020 года страны должны ее снизить в общей сложности на 10 миллионов баррелей в сутки, в июле-декабре – на 8 миллионов баррелей в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022 года – на 6 миллионов баррелей в сутки.

Эти объемы будут распределены между участниками ОПЕК: Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Алжир, Венесуэла, Ангола, Габон, Ливия, Конго, Кювейт, Нигерия, ОАЭ и Экваториальная Гвинея должны снизить добычу на 23 процента. Такие же условия работают для стран, не входящих в ОПЕК, но подписавших Декларацию о сотрудничестве (Бахрейн, Россия, Оман, Азербайджан, Казахстан, Бруней, Мексика, Малайзия, Судан и Южный Судан). Мексику не устроили эти условия. Агентство ТАСС со ссылкой на свой источник заявляет, что страна «покинула конференцию с гневом».

В итоговом коммюнике ОПЕК+ сказано, что Мексика не приняла установленные для нее квоты в 400–320–240 тысяч баррелей для трех этапов, как указано в «Декларации о сотрудничестве». Это примерно треть всего мексиканского экспорта нефти, который в конце 2019 года составлял 1,2 миллиона баррелей в день. Страна согласилась уменьшить добычу только на 100 тысяч баррелей. Не получив одобрения остальных участников, Мексика вышла из видеоконференции.

Россия и Саудовская Аравия в мае-июне снизят уровень добычи нефти на 23 процента – до 8,5 миллионов баррелей в сутки вместо прежних 11 миллионов.

Объединенные Арабский Эмираты (ОАЭ) сократят добычу на 0,7 миллионов баррелей в сутки, Ирак — на один миллион, а Нигерия — на 0,4 миллионов баррелей нефти в сутки.

Из-за позиции Мексики переговоры не закончились, они продолжатся в пятницу - соглашения недействительны, пока все страны не придут к единому мнению. Министры ОПЕК+ заявили, что продолжат переговоры в пятницу, 10 апреля, чтобы заручиться поддержкой Мексики.

«Достигнутое соглашение зависит от согласия Мексики принять условия, указанные в приложении. <…> Страны — участницы ОПЕК+ соберутся 10 апреля посредством вебинара, чтобы определить дальнейшие действия по стабилизации рынка», — сообщается в итоговом документе по ОПЕК.

Независимый экономический эксперт Нарек Авакян объяснил «Политике Сегодня», почему ОПЕК+ старается найти общий язык с Мексикой после неудавшихся переговоров:

«Конечно, доля Мексики не влияет на глобальную ситуацию, страна не производит большой объем нефти. Важно другое — вслед за Мексикой могут отказаться и другие участники переговоров. И в этом случае все развалится. <…> Мне кажется, что рано или поздно компромиссное решение найдется для всех», — отметил эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин положительно оценил соглашение между нефтедобывающими государствами.