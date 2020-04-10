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Медеведев объяснил необходимость помогать другим странам в борьбе с пандемией

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14:31   10 Апреля 2020
Россия

Медеведев объяснил необходимость помогать другим странам в борьбе с пандемией

Медеведев объяснил необходимость помогать другим странам в борьбе с пандемией

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил на Петербургском международном юридическом форуме, который в этом году проходит в онлайн-формате. Форум посвящен правовым аспектам жизни в условиях пандемии. В рамках пленарного заседания Медведев объяснил необходимость помогать другим странам в борьбе с коронавирусом.

«Очевидно, мы должны думать не только над решением собственных задач, но и обращать внимание на то, чтобы государства, у которых совсем скромные возможности, наиболее бедные государства не попали в ситуацию, когда очагом сохранения вируса и его дальнейшего распространения, новых волн станут именно эти государства, — сказал Медведев. — Мы будем еще раз и еще раз со всеми этими проблемами бороться, если не предпримем усилия для поддержки стран, которые находятся в наиболее сложной ситуации, которые не имеют опыта».

Экс-глава правительства также подчеркнул, что не стоит игнорировать китайский опыт борьбы с пандемией.

«Я приветствую успехи наших китайских друзей в борьбе с COVID-19. Усилия, которые были предприняты китайской стороной, стали примером того, как можно нейтрализовать значительную часть угрозы за достаточно короткое время.  Каждая страна выбирает собственный путь борьбы с пандемией. Но этот опыт [опыт Китая — прим.ред] должен быть самым внимательным образом проанализирован всеми государствами».

Петербургский международный юридический форум ежегодно проходит в начале мае в Северной столице. В этом году мероприятие должно было состояться в десятый раз, но из-за пандемии юбилей перенесли на 2021 год. Вместо этого с 10 по 12 апреля пройдет ПМЮФ 9½: законы коронавируса. Крупнейшие политики, видные юристы и ученые обсудят правовые аспекты общественной жизни в условиях пандемии COVID-19.

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Автор: Алиса Денисова

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