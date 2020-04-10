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14:12   10 Апреля 2020
Общество

Путин пообщался о космосе с экипажем МКС

Путин пообщался о космосе с экипажем МКС

Президент России Владимир Путин в преддверии Дня космонавтики вышел на связь с экипажем Международной космической станции. Кадры общения главы государства с космонавтами транслировались в эфире телеканала "Россия-24".

Российский лидер, который сейчас находится в Ново-Огарево, поздравил экипаж МКС с грядущим Днем космонавтики. Он отметил, что освоение космоса по-прежнему воспринимается как символ развития человечества и открывает новые перспективы в самых разных сферах, включая экономическую и социальную.

Путин также выразил уверенность, что сотрудничество России по космосу с другими странами продолжит активно развиваться.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #космос #мкс

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