Марков объяснил мотивы сноса памятника маршалу Коневу в Праге

Чешские власти, позволившие снести памятник маршалу Коневу в Праге, действуют по указке США, которые, нарушая права русских, пытаются спровоцировать Россию.

Такое мнение высказал член Общественной палаты РФ, директор Института политических исследований, кандидат политических наук Сергей Марков, слова которого приводит издание «Вечерняя Москва».

Напомним, стоявший в Праге памятник советскому маршалу Ивану Коневу, чья армия освобождала от фашистских захватчиков Украину, Румынию и Чехословакию, был снесен на минувшей неделе по решению местных властей. Как цинично написал на своей страничке в Facebook глава района Прага-6 Ондржей Коларж, памятник был снесен потому, что на нем не было медицинской маски, ношение которой обязательно для всех в условиях эпидемии коронавируса. В то же время, официальный представитель чешского МИД Зузана Штихова высказала позицию властей страны:

«Перемещение памятника не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров между Чехией и Россией».

При этом чешская сторона ответила отказом на просьбу главы российского министерства обороны Сергея Шойгу передать демонтированный памятник России, с которой тот обратился к главе Вооруженных сил Чехии Лубомиру Метнару.

Комментируя ситуацию, политолог Сергей Марков заявил, что попытки недоброжелателей навредить России будут становиться все настойчивее по мере того, как наша страна становится все мощнее.

«Все "голубиные государства" Европы подчиняются спецслужбам США. Вашингтон мечтает уничтожить Россию. Они хотят вернуть девяностые годы, погрузить нашу страну в нищету и хаос, организовать свержение законного президента по модели организованного Соединенными Штатами государственного переворота на Украине, установить марионеточное правительство, лишить Россию ядерного щита, уничтожить нашу армию, а затем расчленить Российскую Федерацию на части», — отметил эксперт.

Также Марков добавил, что и США, и Евросоюз боятся нашу страну, так как воспринимают ее как исторического идеологического противника и экономического конкурента. Они хотят погубить Россию и сделать из нее сырьевой придаток Запада, и пропаганда русофобии развернута как раз для оправдания агрессии.

По словам Маркова, противникам России очень выгоден международный конфликт, разгоревшийся перед праздником Победы, и власти Чехии действуют по распоряжению «заокеанских кураторов» - США, которые нарушают права русских, в попытке спровоцировать Россию.

«Напоминание всему миру, что русские ценой миллионов своих жизней спасли мир от фашизма, крайне болезненно для стран, в основе официальной международной политики которых лежит русофобия, — добавил политолог. — Враги России сегодня ликвидировали в отношении нас демократические и общегуманистические ценности. Те государства, которые не хотят принимать "ценности" США, чаще всего оказываются разрушены и залиты кровью. Но Россия им теперь не по зубам».

В заключение Марков назвал демарш чешских властей, которые по указке США демонтировали памятник маршалу Коневу, «плевком на сапоги», отметив, что враги России на большее пока не отваживаются. А также политолог подчеркнул, что европейское сообщество, отказавшись от принципов антифашизма, утратило и понятие общечеловеческих ценностей.