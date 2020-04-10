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13:41   10 Апреля 2020
Россия

Шерин: Европа поступила предательски по отношению к Италии

Шерин: Европа поступила предательски по отношению к Италии

Депутат Госдумы Александр Шерин посоветовал Москве не обращать внимание на западные СМИ, критикующие помощь России для Италии в борьбе с коронавирусом.

Ранее прозападное итальянское издание La Stampa назвало помощь РФ для Италии "бесполезной и ненужной", поставив под сомнение прозрачность российской миссии, пишет "Царьград". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала материал издания фейком, а итальянский премьер Джузеппе Конте счел намеки СМИ оскорбительными.

По словам депутата Шерина, России нужно перестать реагировать на провокации со стороны Запада, так как наша страна является мощным и сильным государством.

"Италия была открыта для помощи, у всех государств была возможность помогать Италии, приняли решение помочь далеко немногие, в том числе и Россия", — цитирует парламентария Федеральное агентство новостей (ФАН).

Шерин отметил, что своими нападками на Москву страны Европы скрывают собственное нежелание помогать Италии, а только упрекают их за то, что они приняли поддержку со стороны РФ и Китая. Депутат напомнил, что товарищи по ЕС и НАТО не помогли Риму, поэтому теперь им приходится как-то оправдываться и выкручиваться за свое предательство.

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Автор: Руслан Неглинный
#евросоюз #италия #шерин

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