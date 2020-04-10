Алла Самойлова назначена главой Росздравнадзора

Аллу Самойлову назначили руководителем Росздравнадзора.

Соответствующий документ подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Алла Самойлова родилась в Чебоксарах, возглавляла ГУЗ "Республиканский центр планирования семьи и репродукции" Минздрава Чувашии. Была главврачом "Президентского перинатального центра" республиканского Минздрава, а затем стала замглавы кабмина республики и министром здравоохранения Чувашии.