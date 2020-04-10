Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медеведев объяснил необходимость помогать другим странам в борьбе с пандемией

Медеведев объяснил необходимость помогать другим странам в борьбе с пандемией

 Путин пообщался о космосе с экипажем МКС

Путин пообщался о космосе с экипажем МКС
Организаторы «Бессмертного полка» в Латвии заподозрили власти в сговоре с коронавирусом

Организаторы «Бессмертного полка» в Латвии заподозрили власти в сговоре с коронавирусом

 Алла Самойлова назначена главой Росздравнадзора

Алла Самойлова назначена главой Росздравнадзора
Главный финансовый «пророк» призвал Америку работать вопреки коронавирусу

Главный финансовый «пророк» призвал Америку работать вопреки коронавирусу

 Межведомственные штабы РФ и САР заявляют о попытке США дискредитировать Сирию

Межведомственные штабы РФ и САР заявляют о попытке США дискредитировать Сирию
Медеведев объяснил необходимость помогать другим странам в борьбе с пандемией

Медеведев объяснил необходимость помогать другим странам в борьбе с пандемией

 Путин пообщался о космосе с экипажем МКС

Путин пообщался о космосе с экипажем МКС
Организаторы «Бессмертного полка» в Латвии заподозрили власти в сговоре с коронавирусом

Организаторы «Бессмертного полка» в Латвии заподозрили власти в сговоре с коронавирусом

 Алла Самойлова назначена главой Росздравнадзора

Алла Самойлова назначена главой Росздравнадзора
Главный финансовый «пророк» призвал Америку работать вопреки коронавирусу

Главный финансовый «пророк» призвал Америку работать вопреки коронавирусу

 Межведомственные штабы РФ и САР заявляют о попытке США дискредитировать Сирию

Межведомственные штабы РФ и САР заявляют о попытке США дискредитировать Сирию
13:34   10 Апреля 2020
Политика

Алла Самойлова назначена главой Росздравнадзора

Алла Самойлова назначена главой Росздравнадзора

Аллу Самойлову назначили руководителем Росздравнадзора.

Соответствующий документ подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Алла Самойлова родилась в Чебоксарах, возглавляла ГУЗ "Республиканский центр планирования семьи и репродукции" Минздрава Чувашии. Была главврачом "Президентского перинатального центра" республиканского Минздрава, а затем стала замглавы кабмина республики и министром здравоохранения Чувашии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#росздравнадзор #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...