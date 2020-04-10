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13:19   10 Апреля 2020
Общество

Медведев оценил ситуацию с коронавирусом в РФ

Медведев оценил ситуацию с коронавирусом в РФ

Распространение коронавируса в России повлекло за собой расслоение общества и углубление технологического неравенства, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Технологический диспаритет, который всегда существовал в обществе, только усугубился на фоне распространения коронавируса и самоизоляции, подчеркнул зампредседателя Совбеза. Медведев назвал задачей правительства обеспечить для всех нуждающихся россиян доступ к дистанционной торговле, качественной сотовой связи, быстрому интернету и другим технологиям.

Коронавирус в России диагностировали у более чем 11 тысяч человек. Власти Москвы, Петербурга и других субъектов РФ ввели режим самоизоляции для нераспространения коронавирусной инфекции в стране. 

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Автор: Юлия Яковлева
#медведев #коронавирус #COVID-19

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