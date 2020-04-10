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13:12   10 Апреля 2020
Россия

Госдума обратится к кабмину, чтобы помочь коммунальщикам на фоне коронавируса

Госдума обратится к кабмину, чтобы помочь коммунальщикам на фоне коронавируса

Комитет Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ подготовит обращение к правительству Российской Федерации с просьбой помочь управляющим компаниям и предприятиям по водоснабжению. Об этом заявила глава комитета Галина Хованская, передает издание "Парламентская газета".

По словам парламентария, эти компании находятся в тяжелой экономической ситуации, поскольку граждане стали меньше платить за коммунальные услуги. От организаций приходят жалобы о том, что сбор платежей составляет порядка 30-40%, и у них нет средств на выплату зарплаты работникам. Сложная экономическая ситуация приведет к серии последствий вплоть до банкротства и потери лицензий компаний. Крайне важно обеспечить предприятия, поскольку они работают над жизнеобеспечением россиян, отметила Хованская.

Эти компании практически не имеют "подушки безопасности", которая есть у нефтяных, газовых и электроснабжающих организаций, заявила политик.

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Автор: Юлия Яковлева
#политика #коммунальщики #коронавирус

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