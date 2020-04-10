Алкоголь упрощает попадание коронавирусной инфекции в организм

Употребление спиртных напитков оказывает влияние на заражаемость организма коронавирусной инфекцией, заявил внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Алкоголь вредит клеткам человека, в связи с чем инфекционному заболеванию проще преодолеть иммунитет человека. Специалист добавил, что на алкогольную интоксикацию инфекция садится гораздо легче. Брюн напомнил о возможности использовать алкоголь как средство дезинфекции. В этом случае человеку нельзя забывать о том, что такая обработка кожных тканей вызывает появление микротрещин.

Побочные эффекты от противомалярийного препарата, который используется для лечения коронавируса нового типа, могут иметь смертельные последствия, поэтому его нельзя принимать без назначения врачей. Об этом 10 апреля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Последние данные о распространении коронавируса в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект запущен правительством 16 марта.