Статья УК РФ за уничтожение памятников остановит вандализм в Европе

Многие советские памятники, которые были уничтожены в европейских странах, могли быть спасены, если бы в России раньше внесли поправки в законодательство об уголовной ответственности за повреждение или уничтожение памятников Великой Отечественной войны.

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил гендиректор фонда «Историческая память» историк Александр Дюков, комментируя внесение в российские Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы соответствующих статей.

«Этот закон чрезвычайно актуален. Жалко, что подобный закон не был введен раньше. За последние годы мы наблюдали целую эпидемию уничтожения памятников советским воинам-освободителям на территории восточно-европейских государств», — заявил Дюков.

При этом историк добавил, что ситуация усугубилась после того, как в сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию, совершенно безосновательно уравнивающую ответственность нацистской Германии и СССР за развязывание Второй мировой войны. Один из пунктов данной резолюции, в котором говорится о памятниках тоталитарным режимам, санкционирует уничтожение монументов, возведенных в память о советских воинах.

«Всем понятно, что имеется в виду. Разумеется, уничтожение памятников, санкционированное резолюцией Европарламента, в ближайшее время будет еще более активным», — отметил историк.

Также эксперт обратил внимание, что европейских политиков, которые стремятся искоренить память о роли Советской Армии в освобождении стран восточной Европы, не останавливает даже эпидемия коронавируса. Именно в условиях карантина из-за пандемии в столице Чехии на днях снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

В сложившейся ситуации, введение уголовной ответственности за уничтожение памятников воинам-освободителям может иметь важное значение, так как действие статьи УК будет распространяться и на представителей восточно-европейских стран, где уничтожаются советские памятники.

«И это — чрезвычайно позитивно. Это дисциплинирующая норма, которая позволит хоть как-то сбить волну совершенно возмутительных актов вандализма, которые осуществляются на высшем уровне в ряде европейских стран», — подчеркнул Дюков.

Также эксперт выразил сожаление, что подобный закон не был принят Россией на пять-десять лет раньше, тогда можно было бы спасти многие памятники, которые к настоящему времени уже уничтожены в странах Восточной Европы, в Прибалтике и на Украине.

Напомним, законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ» был подписан президентом России Владимиром Путиным во вторник, 7 апреля. Поправки предусматривают уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений и мемориальных сооружений и объектов, памятников, стел, обелисков, увековечивающих память советских воинов, павших в войне с фашистскими захватчиками или посвященных дням воинской славы РФ.