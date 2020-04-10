Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Алкоголь упрощает попадание коронавирусной инфекции в организм

Алкоголь упрощает попадание коронавирусной инфекции в организм

 Медведев заявил об угрозе расслоения общества из-за пандемии

Медведев заявил об угрозе расслоения общества из-за пандемии
Госдума обратится в правительство РФ, чтобы помочь коммунальщикам на фоне коронавируса

Госдума обратится в правительство РФ, чтобы помочь коммунальщикам на фоне коронавируса

 Уйба освободил от должности министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина

Уйба освободил от должности министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина
Межведомственные штабы РФ и САР заявляют о попытке США дискредитировать Сирию

Межведомственные штабы РФ и САР заявляют о попытке США дискредитировать Сирию

 Прага объяснила отказ передать Москве памятник маршалу Коневу

Прага объяснила отказ передать Москве памятник маршалу Коневу
Алкоголь упрощает попадание коронавирусной инфекции в организм

Алкоголь упрощает попадание коронавирусной инфекции в организм

 Медведев заявил об угрозе расслоения общества из-за пандемии

Медведев заявил об угрозе расслоения общества из-за пандемии
Госдума обратится в правительство РФ, чтобы помочь коммунальщикам на фоне коронавируса

Госдума обратится в правительство РФ, чтобы помочь коммунальщикам на фоне коронавируса

 Уйба освободил от должности министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина

Уйба освободил от должности министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина
Межведомственные штабы РФ и САР заявляют о попытке США дискредитировать Сирию

Межведомственные штабы РФ и САР заявляют о попытке США дискредитировать Сирию

 Прага объяснила отказ передать Москве памятник маршалу Коневу

Прага объяснила отказ передать Москве памятник маршалу Коневу
13:04   10 Апреля 2020
Политика

Уйба освободил от должности министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина

Уйба освободил от должности министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина

Министр здравоохранения республики Коми, которая является одним из лидирующих регионов РФ по числу инфицированных коронавирусом, Дмитрий Березин освобожден от должности.

Соответствующее распоряжение отдал временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.

На пост заместителя председателя правительства республики Коми — министра здравоохранения республики была назначена Виктория Филин. Ранее она занимала должность главы центральной медико-санитарной части №38 ФМБА России в городе Сосновый бор в Ленобласти.

Всю актуальную информацию о количестве заразившихся коронавирусной инфекцией, а также о том, как обезопасить себя и своих близких, можно найти на портале стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #коми

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...