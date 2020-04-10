Уйба освободил от должности министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина

Министр здравоохранения республики Коми, которая является одним из лидирующих регионов РФ по числу инфицированных коронавирусом, Дмитрий Березин освобожден от должности.

Соответствующее распоряжение отдал временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.

На пост заместителя председателя правительства республики Коми — министра здравоохранения республики была назначена Виктория Филин. Ранее она занимала должность главы центральной медико-санитарной части №38 ФМБА России в городе Сосновый бор в Ленобласти.

Всю актуальную информацию о количестве заразившихся коронавирусной инфекцией, а также о том, как обезопасить себя и своих близких, можно найти на портале стопкоронавирус.рф.