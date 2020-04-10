Штаб Навального могут оштрафовать на 100 тысяч за нарушения при сборе данных

Штаб блогера Алексея Навального в Санкт-Петербурге может получить крупный штраф за серьезное нарушение при сборе персональных данных. Об этом сообщает Telegram-канал "Фонд Бабла с Коррупцией".

Штаб Навального совершил нарушение в марте 2020 года, когда собирал людей для городских участковых избирательных комиссий. Участникам предлагалось заполнить анкету онлайн и отправить через интернет. Ответственным за сбор информации назначили главу признанного иностранным агентом ФБК Ивана Жданова, а за обработку персональных данных отвечало ООО "Страна приливов".

Как пишут авторы Telegram-канала, ФБК и оператор нарушили ряд установленных законом требований об обработке персональных данных. Теперь за нарушения петербургскому штабу грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.