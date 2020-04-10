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Госдума обратится в правительство РФ, чтобы помочь коммунальщикам на фоне коронавируса

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 Уйба освободил от должности министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина

Уйба освободил от должности министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина
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13:02   10 Апреля 2020
Политика

Штаб Навального могут оштрафовать на 100 тысяч за нарушения при сборе данных

Штаб Навального могут оштрафовать на 100 тысяч за нарушения при сборе данных

Штаб блогера Алексея Навального в Санкт-Петербурге может получить крупный штраф за серьезное нарушение при сборе персональных данных. Об этом сообщает Telegram-канал "Фонд Бабла с Коррупцией".

Штаб Навального совершил нарушение в марте 2020 года, когда собирал людей для городских участковых избирательных комиссий. Участникам предлагалось заполнить анкету онлайн и отправить через интернет. Ответственным за сбор информации назначили главу признанного иностранным агентом ФБК Ивана Жданова, а за обработку персональных данных отвечало ООО "Страна приливов".

Как пишут авторы Telegram-канала, ФБК и оператор нарушили ряд установленных законом требований об обработке персональных данных. Теперь за нарушения петербургскому штабу грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

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Автор: Руслан Неглинный
#штраф #навальный #фбк

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