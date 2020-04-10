Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил об угрозе расслоения общества из-за пандемии COVID-19. Медведев выступил на Петербургском международном юридическом форуме 9½, который в этом году проходит в онлайн-формате и посвящен правовым аспектам жизни в условиях пандемии.

«Угроза дальнейшего расслоения и сегрегации общества со всей очевидностью проявилась. Новые технологии перестали быть роскошью. Доступ к современным коммуникациям стал условием выживания, — предостерег Медведев. — Новое регулирование должно обеспечить справедливое распределение благ. Обеспечить доступ каждого к телемедицине, к беспилотному транспорту, к быстрому интернету».

Бывший премьер также отметил, что пандемия коронавируса напоминает войну и миру необходимо объединиться перед лицом «коронованного» врага.

«Люди теряют своих близких, поменялся обычный ход жизни. Каждый день как будто сводки с фронтов, мы получаем информацию о заболевших, погибших, — высказал свою тревогу Медведев. — Пришло время осознать нашу глобальную ответственность за судьбу мира. И забыть про политические разногласия, перестать обвинять друг друга. И тогда эпидемия не будет предвестником новых темных веков. А станет предвестником экономического и политического возрождения».

Петербургский международный юридический форум - ежегодное мероприятие, которое проходит в начале мае в Северной столице. В этом году должен был состояться юбилейный, X форум. Но из-за пандемии его перенесли на 2021 год. Вместо этого с 10 по 12 апреля пройдет ПМЮФ 9½: законы коронавируса. Крупнейшие политики, видные юристы и ученые обсудят правовые аспекты общественной жизни в условиях пандемии COVID-19.