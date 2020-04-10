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12:50   10 Апреля 2020
Россия

Глава Минздрава РФ рассказал о неудобстве герметичных комбинезонов медиков

Глава Минздрава РФ рассказал о неудобстве герметичных комбинезонов медиков

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на специальном онлайн-потоке Петербургского Международного юридического форума, рассказал о неудобствах медиков, которые помогают больным с коронавирусом.

«Мои коллеги находятся в очень тяжелых условиях, оказывая помощь. Сами условия работы, система защиты предъявляют новые требования, достаточно дискомфортные для персонала. Приходится проводить рабочий день в комбинезоне, который не позволяет обеспечить нормальную терморегуляцию», —  заявил министр.

Он добавил, что должны быть созданы условия для максимальной комфортной реализации планов не только в экстренной ситуации, но и в повседневной жизни.

Не менее важно, по словам господина Мурашко, оперативно принимать новые законы для борьбы с пандемией. Он отметил определенный прогресс в совершенствовании правовой базы.

«Мы изменили правила лицензирования медицинских клиник, систему продажи лекарственных препоратов, хотя до этого два года шла дискуссия. Мобилизуясь, мы умеем создавать быстро правовое поле и принимать решения. Мы поменяли систему финансирования в медицинской отрасли», — рассказал глава Минздрава.

10 апреля стартовал Петербургский Международный Юридический Форум 9½: законы коронавируса. До 12 апреля крупнейшие политики, видные юристы и ученые обсудят правовые аспекты общественной жизни в условиях пандемии COVID-19.

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Автор: Алиса Денисова
#минздрав рф #коронавирус #Мурашко

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