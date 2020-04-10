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12:22   10 Апреля 2020
Общество

Собянин: 75% москвичей соблюдают режим самоизоляции

Собянин: 75% москвичей соблюдают режим самоизоляции

Баланс перемещения жителей столицы, необходимый на данный момент, соблюдается полностью, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В интервью журналистам РИА Новости он подчеркнул, что в период самоизоляции передвижение по городу продолжает не более 25% жителей Москвы. При этом 75% москвичей соблюдают предписанный администрацией города строгий режим самоизоляции.  

"В длительных поездках находится около 3 млн человек ежедневно, это как раз четверть от 12 миллионов населения", – заявил Сергей Собянин.

Он также подчеркнул, что за период ужесточения мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Москве снизилось количество передвигающихся на метро на 80%, на наземном транспорте — до 75%. Также, по его словам, до 50% снизилось движение на личных автомобилях.

Согласно данным, предоставленным оперативным штабом, в Москве зафиксировано более 7,5 тысячи инфицированных коронавирусом. Вся актуальная и достоверная информация приводится на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #собянин #коронавирус

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