Собянин: 75% москвичей соблюдают режим самоизоляции

Баланс перемещения жителей столицы, необходимый на данный момент, соблюдается полностью, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В интервью журналистам РИА Новости он подчеркнул, что в период самоизоляции передвижение по городу продолжает не более 25% жителей Москвы. При этом 75% москвичей соблюдают предписанный администрацией города строгий режим самоизоляции.

"В длительных поездках находится около 3 млн человек ежедневно, это как раз четверть от 12 миллионов населения", – заявил Сергей Собянин.

Он также подчеркнул, что за период ужесточения мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Москве снизилось количество передвигающихся на метро на 80%, на наземном транспорте — до 75%. Также, по его словам, до 50% снизилось движение на личных автомобилях.

Согласно данным, предоставленным оперативным штабом, в Москве зафиксировано более 7,5 тысячи инфицированных коронавирусом. Вся актуальная и достоверная информация приводится на сайте стопкоронавирус.рф.