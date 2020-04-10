«Губернаторопад» сдувает к югу

Сентябрьские выборы могут не оправдать надежды некоторых глав регионов на переизбрание, а кто-то рискует уйти в отставку до осени — начавшийся в апреле «губернаторопад» имеет все шансы на продолжение. И первые на очереди, возможно, южане.

Высокая вероятность отставки у главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева и его ростовского коллеги Василия Голубева, считают политологи. Оба развернули большие кампании в СМИ, оба пытаются всеми силами удержаться в креслах. Но усилия PR-менеджеров могут не дать необходимого результата: региональные проблемы перезрели, а «игра престолов» ожесточилась.

Жаркая кубанская политика

Кондратьев не дружит с мэром Краснодара — Евгением Первышовым, человеком из команды экс-губернатора Александра Ткачева. Со своим предшественником у губернатора натянутые отношения. Это противостояние выливается в межэлитные региональные конфликты во многих сферах: аграрной, банковской, строительной, не считая прочего бизнеса. Элита Краснодарского края отнюдь не проста: некоторые ее представители обладают огромным финансовым ресурсом и могут «продавить» выборный процесс в свою пользу.

А вот на федеральном уровне Вениамину Ивановичу доверяют: в 2018 году Кремль одобрил несколько дорогостоящих проектов в регионе, в том числе и строительство автотрассы от Джугбы до Сочи на триллион рублей из федерального бюджета. К тому же, президент хорошо относится к Кондратьеву, характеризуя его как «очень активного губернатора».

С электоральной популярностью дела у Кондратьева обстоят сложнее. Неизвестно, как скажется на рейтинге введенный им в регионе из-за коронавируса жесткий карантин, ударивший по местному бизнесу, но наболевшие проблемы края точно не делают его любимцем южан: коррупционные скандалы, обманутые дольщики… Последнее — острая проблема. Например, в ЖК «Тимирязевский» люди не получают квартиры пять лет, а дольщики ЖК «Вдохновение» вдохновились на одиночные пикеты, чтобы достучаться до чиновников.

В сентябре многих впечатлила прогулка губернатора Кондратьева и олигарха Романа Абрамовича по набережной в Геленджике — глава кубанской земли и гражданин Израиля шли вдвоем, без охраны. Что это было, грамотный пиар-ход или реальные переговоры, остается лишь догадываться. Но вряд ли губернатор и олигарх обсуждали плохо выполняемые в регионе госпрограммы и 36 миллионов нераспределенных средств на строительство детских садов в Новороссийске.

И все же политолог Евгений Минченко оставляет Кондратьева в «красной зоне», но отмечает, что есть губернаторы и с худшими позициями.

«Решения по Кондратьеву нет, там 50 на 50.<…> Хотя я отдаю должное: кампания [в СМИ] против Кондратьева заметна, есть бюджет. Если есть бюджет, то есть какие-то неразрешенные внутриэлитные конфликты. И для Кондратьева самым простым вариантом сейчас было бы просто-напросто вступить в переговоры с тем конкретным представителем крупного бизнеса, с кем у него конфликт. Думаю, вполне можно договориться и передоговориться», — цитировал в феврале Минченко экспертно-аналитический центр «Юг».

Силовики против Голубева

Ростовский губернатор Голубев — политический долгожитель, и возглавляет область с 2011 года с небольшим перерывом в 2015-м на должность врио. Сейчас его дела идут не слишком хорошо, несмотря на некогда успешную модернизацию городской инфраструктуры перед чемпионатом мира по футболу.

Основная проблема Голубева в конфликте с силовиками. После дела министра здравоохранения области Татьяны Быковской, в ведомстве которой ФАС обнаружила махинации на закупках, губернатор заявил, что правоохранители «наносят ущерб управленческой системе региона и ставят под угрозу ее дееспособность». Глава области встал на сторону чиновницы, напомнив о «презумпции невиновности». Теперь министр, подозреваемая в превышении должностных полномочий, с разрешения главы области будет исполнять свои обязанности как минимум до решения суда, который не продлил ее домашний арест.

Но помимо Быковской в руки правосудия попали и другие подчиненные Голубева, что опять же указывает на проблемы губернатора в отношениях с силовыми структурами. Осенью был задержан глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин и начальник управления ЖКХ Таганрога Валерий Каргаев. Любопытно и дело заместителя губернатора, Сергея Сидаша, по той же статье, что и у Быковской — превышение полномочий. Впрочем, в таком свете некоторые заявления Голубева приобретают двоякий смысл.

«Принципиальная задача руководителя – это иметь таких заместителей, которые умнее его, активнее его. Это невозможно физически – все знать. Если рядом сильный специалист, то дело движется», — сказал губернатор в сентябре.

Возможные отставки ключевых южных губернаторов Голубева и Кондратьева — настоящая политическая война, считает политолог Илья Гращенков.

«Война, развязанная серьезными игроками из финансово-промышленных групп и региональными элитами. Здесь смена [власти] будет происходить на фоне арестов и громких отставок», — предупреждает политолог.

И судя по ситуации в Ростове, игра уже началась.