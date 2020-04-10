Эксперт «Сильной России» предсказала подъем внутреннего туризма после пандемии

Восстановление туристической отрасли после эпидемии COVID-19 не будет быстрым. Однако есть «огромные надежды» на популяризацию внутреннего туризма в нашей стране, отметила в комментарии корреспонденту «Политики сегодня» эксперт движения «Сильная Россия» Наталья Шмелева.

Учитывая ситуацию в мире, интерес россиян к зарубежным поездкам может значительно упасть. Восполнить потребность в путешествиях и отдыхе могут российские направления, благо они очень разнообразны — курорты Крыма или Краснодарского края, природа Дальнего Востока, горы Урала и многое другое.

«А это значит, что процесс восстановления того же малого и среднего бизнеса в отрасли гостеприимства будет продуктивным, и уже к осени можно будет говорить о положительной динамике», — заметила специалист по социальным вопросам.

Наталья Васильевна отметила, что туристическая отрасль в целом получила большой урон от коронавируса. Направление понесло колоссальные потери уже в первые дни карантина, но не осталось без поддержки. Так, Шмелева напомнила о пакете мер по поддержке представителей российского туризма, принятом в кабмине. Например, правительство снизило размер тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды, продлило срок уплаты налогов на полгода, ввело безпроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам.

«Меры поддержки будут осуществляться не только на федеральном, но и региональном и муниципальном уровне», — подчеркнула эксперт «Сильной России».

Что касается регионов, Шмелева высоко оценила работу властей в Московской области. Напомним, что подмосковные семьи с детьми до трех лет получают дополнительные выплаты, продуктовые и даже медицинские наборы, в которых есть средства индивидуальной защиты.

Согласно данным на 10 апреля, в России зафиксировали менее 12 тысяч случаев заболевания коронавирусом. При этом было проведено свыше миллиона тестов. Жертвами пандемии стали 94 человека, в то время как почти 800 людей вылечились от COVID-19.