Медсестра больницы в Ульяновской области заразила коронавирусом 34 человека

Все 34 инфицированных в Ульяновской области заразились коронавирусом от медсестры районной больницы, которая вышла на работу сразу после возвращения из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Медсестра районной больницы в Ульяновской области, вернувшись из ОАЭ, не соблюдала режим карантина и сразу вышла на работу. В результате 34 человека заразились коронавирусной инфекцией.

Отметим, в Ульяновской области зафиксирован наибольший прирост зараженных за сутки в Приволжском федеральном округе. В пятницу число зараженных в регионе превысило 40 человек. На сегодняшний день в России зафиксировано 1786 новых случаев коронавирусной инфекции. 34 из них - в Ульяновской области. Накануне таких случаев было всего шесть.