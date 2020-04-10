Современный центр для лечения коронавируса появился в Звенигороде за 18 дней

Больница в Звенигороде готовится к лечению пациентов с коронавирусом, современный клинический центр появился в городе за 18 дней.

Стройка больницы началась вечером 20 марта, сейчас учреждение готово принимать пациентов, осталось отмыть палаты и повесить в них телевизоры. Главный врач больницы Виктор Барсук назвал сроки стройки уникальными и отметил, что подмосковные строители обошли по срокам коллег из Китая, которыми восхищались во всем мире.

От старого здания остался один каркас, внутри строители все снесли и выстроили заново. Больница состоит из двух корпусов на 3 и 7 этажей, в ней смогут лечиться 554 пациента, отделение реанимации предусмотрено на 35 человек, но его можно увеличить.