Современный центр для лечения коронавируса появился в Звенигороде за 18 дней
Больница в Звенигороде готовится к лечению пациентов с коронавирусом, современный клинический центр появился в городе за 18 дней.
Стройка больницы началась вечером 20 марта, сейчас учреждение готово принимать пациентов, осталось отмыть палаты и повесить в них телевизоры. Главный врач больницы Виктор Барсук назвал сроки стройки уникальными и отметил, что подмосковные строители обошли по срокам коллег из Китая, которыми восхищались во всем мире.
От старого здания остался один каркас, внутри строители все снесли и выстроили заново. Больница состоит из двух корпусов на 3 и 7 этажей, в ней смогут лечиться 554 пациента, отделение реанимации предусмотрено на 35 человек, но его можно увеличить.
"Если не будет тяжелых больных, мы можем из реанимации сделать обычные боксированные палаты. Такого в России нет нигде", — цитирует Виктора Барсука телеканал "360".