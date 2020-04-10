Сайты с бесплатным доступом откроют новые возможности участия граждан в жизни страны

Пользователи Рунета отвлекутся от западных сайтов, когда им предоставят российские порталы с бесплатным доступом, уверен политолог и экономист Александр Дудчак.

По словам эксперта, когда у россиян появятся социально значимые сайты, им не захочется идти на западные порталы и получать информацию там. Дудчак говорит, что не стоит затягивать процесс утверждения списка российских сайтов, так как ситуация с коронавирусом нестабильна, а информация в западных СМИ на эту тему разная и не всегда правдивая.

Политолог уверен, что решение о создании такой базы сайтов своевременно, так как сейчас большинство граждан РФ сидят на карантине и пользуются интернетом активнее обычного.

"Поддержка отечественного интернета должна осуществляться постоянно — ему необходимо быть автономным, тем более в случае различных непредвиденных обстоятельств, связанных с попытками западной стороны его отключить", — цитирует политолога ФБА "Экономика сегодня".

По мнению Дудчака, создание такого списка убережет пользователей Рунета от отключения от мировой Сети.