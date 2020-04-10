Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Алкоголь упрощает попадание коронавирусной инфекции в организм

Алкоголь упрощает попадание коронавирусной инфекции в организм

 Медведев заявил об угрозе расслоения общества из-за пандемии

Медведев заявил об угрозе расслоения общества из-за пандемии
Госдума обратится в правительство РФ, чтобы помочь коммунальщикам на фоне коронавируса

Госдума обратится в правительство РФ, чтобы помочь коммунальщикам на фоне коронавируса

 Уйба освободил от должности министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина

Уйба освободил от должности министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина
Межведомственные штабы РФ и САР заявляют о попытке США дискредитировать Сирию

Межведомственные штабы РФ и САР заявляют о попытке США дискредитировать Сирию

 Прага объяснила отказ передать Москве памятник маршалу Коневу

Прага объяснила отказ передать Москве памятник маршалу Коневу
Алкоголь упрощает попадание коронавирусной инфекции в организм

Алкоголь упрощает попадание коронавирусной инфекции в организм

 Медведев заявил об угрозе расслоения общества из-за пандемии

Медведев заявил об угрозе расслоения общества из-за пандемии
Госдума обратится в правительство РФ, чтобы помочь коммунальщикам на фоне коронавируса

Госдума обратится в правительство РФ, чтобы помочь коммунальщикам на фоне коронавируса

 Уйба освободил от должности министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина

Уйба освободил от должности министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина
Межведомственные штабы РФ и САР заявляют о попытке США дискредитировать Сирию

Межведомственные штабы РФ и САР заявляют о попытке США дискредитировать Сирию

 Прага объяснила отказ передать Москве памятник маршалу Коневу

Прага объяснила отказ передать Москве памятник маршалу Коневу
11:57   10 Апреля 2020
Россия

Сайты с бесплатным доступом откроют новые возможности участия граждан в жизни страны

Сайты с бесплатным доступом откроют новые возможности участия граждан в жизни страны

Пользователи Рунета отвлекутся от западных сайтов, когда им предоставят российские порталы с бесплатным доступом, уверен политолог и экономист Александр Дудчак.

По словам эксперта, когда у россиян появятся социально значимые сайты, им не захочется идти на западные порталы и получать информацию там. Дудчак говорит, что не стоит затягивать процесс утверждения списка российских сайтов, так как ситуация с коронавирусом нестабильна, а информация в западных СМИ на эту тему разная и не всегда правдивая.

Политолог уверен, что решение о создании такой базы сайтов своевременно, так как сейчас большинство граждан РФ сидят на карантине и пользуются интернетом активнее обычного.

"Поддержка отечественного интернета должна осуществляться постоянно  ему необходимо быть автономным, тем более в случае различных непредвиденных обстоятельств, связанных с попытками западной стороны его отключить", — цитирует политолога ФБА "Экономика сегодня".

По мнению Дудчака, создание такого списка убережет пользователей Рунета от отключения от мировой Сети.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#интернет #рунет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...