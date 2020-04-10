Аналитики назвали срок восстановления российской экономики

Эксперты международной консалтинговой компании McKinsey & Company опубликовали обзор "Влияние COVID-19 на российскую экономику", в котором представили два сценария развития событий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на релиз компании.

Согласно базовому варианту, экономика России вернется на докризисный уровень в середине 2021 года. Это произойдет, если ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизируется до конца второго квартала текущего года. В этом случае ВВП России сократится на 3,8%.

Негативный сценарий предполагает, что восстановление российской экономики и ее возвращение на докризисный уровень произойдет не ранее середины 2023 года. Как отмечается, в этом случае мировая экономика окажется в затяжной рецессии, а ВВП России упадет на 10,2%.

В McKinsey & Company объяснили РБК, что это прогноз был составлен 31 марта и это его промежуточная версия. Аналитики намерены обновить прогноз в апреле, в котором будут учтены произошедшие с конца марта события, в том числе, объявленный президентом месяц нерабочих дней в рамках противодействия распространению коронавируса в России.