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11:45   10 Апреля 2020
Сирия

Межведомственные штабы РФ и САР заявляют о попытке США дискредитировать Сирию

Межведомственные штабы РФ и САР заявляют о попытке США дискредитировать Сирию

США продолжают раскручивать кампанию о неспособности Сирии противостоять распространению коронавирусной инфекции эффективно. Об этом заявили в межведомственных координационных штабах РФ и САР.

Согласно заявлению, это не первая попытка Штатов нанести информационный урон Сирии. И появившаяся вспышка COVID-19 стала лишь еще одним поводом, чтобы зацепить неугодную страну. В качестве "оружия" США использовали информационно-пропагандистскую кампанию, в которой заявили, что Сирия якобы не способна применить эффективные меры в борьбе с коронавирусом и несет ответственность за обострение эпидемиологической обстановки, в том числе и в лагерях "Рукбан" и "Эль-Холь", где содержат беженцев. Об этом сообщает РИА Новости.

На 10 апреля в мире зарегистрировано более 1 600 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На территории Сирии, подконтрольной властям страны, обнаружено 19 случаев инфицирования.

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Автор: Василий Пименов
#сша #сирия #коронавирус

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