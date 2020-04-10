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11:19   10 Апреля 2020
Россия

Полиция Крыма начнет штрафовать автомобилистов за нарушение самоизоляции

Полиция Крыма начнет штрафовать автомобилистов за нарушение самоизоляции

Сотрудники МВД Крыма начнут штрафовать жителей полуострова за нарушение режима самоизоляции, об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Выступая на заседании оперативного штаба, Аксенов отметил, что штрафы решено ввести не просто так: утром в Симферополе образуются пробки из машин, а люди совершенно не соблюдают режим самоизоляции, утвержденный властями республики.

Теперь полиция Крыма начнет штрафовать пешеходов и автомобилистов за нарушение предпринятых властями мер, говорит Аксенов. Для физических лиц сумма штрафа составит 4000 рублей, за повторное нарушение — 5000 рублей. Должностных лиц оштрафуют на сумму до 40 тысяч рублей, юридических — до 300 тысяч.

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Автор: Борис Нестеров
#крым #штраф #самоизоляция

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