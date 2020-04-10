Полиция Крыма начнет штрафовать автомобилистов за нарушение самоизоляции

Сотрудники МВД Крыма начнут штрафовать жителей полуострова за нарушение режима самоизоляции, об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Выступая на заседании оперативного штаба, Аксенов отметил, что штрафы решено ввести не просто так: утром в Симферополе образуются пробки из машин, а люди совершенно не соблюдают режим самоизоляции, утвержденный властями республики.

Теперь полиция Крыма начнет штрафовать пешеходов и автомобилистов за нарушение предпринятых властями мер, говорит Аксенов. Для физических лиц сумма штрафа составит 4000 рублей, за повторное нарушение — 5000 рублей. Должностных лиц оштрафуют на сумму до 40 тысяч рублей, юридических — до 300 тысяч.