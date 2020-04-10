Роспотребнадзор отметил ношение медицинской маски как меру для профилактики COVID-19

Медицинские маски являются одним из наиболее эффективных средств профилактики коронавирусной инфекции, поскольку она передается преимущественно воздушно-капельным путем, отметили специалисты Роспотребнадзора.

В ведомстве также указали на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила временные рекомендации по использованию медицинских масок. Там, среди прочего, говорится о том, как правильно использовать медицинские макси дома, на улице и в медицинских учреждениях.

"Ношение медицинской маски может выступать одной из профилактических мер для ограничения нового коронавируса", — отметили в Роспотребнадзоре.

Согласно данным, предоставленным оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России зафиксировано почти 12 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вся актуальная и достоверная информация о ситуации вокруг COVID-19 в России и мире приводится на сайте стопкоронавирус.рф.