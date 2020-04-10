Путин поручил кабмину поддержать региональные бюджеты

Президент России Владимир Путин подписал поручение для правительства РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В подписанном главой государства поручении указано, что кабмин к 25 апреля должен утвердить комплекс мер по обеспечению устойчивости бюджетов регионов, предусмотрев дополнительную финансовую поддержку за счет федерального бюджета.

Меры должны быть предприняты исходя из оценки реальной потребности в дополнительных средствах, отмечается в документе.